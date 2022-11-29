Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

"Сейчас россияне сменили тактику. Раньше они делали массированный артобстрел, потом заходило много техники, которая прикрывала пехоту. Бывало, что и 100, и 150 человек они поднимали на штурмы. Сейчас они сменили тактику - в основном работают малыми группами в отделение, максимум до взвода . 30-40 человек максимум", - отметил он.

По словам Барабаша, россияне эти группы пытаются отправлять одновременно по многим направлениям.

"Раньше они пытались вклиниться, то сейчас пытаются растянуть свое наступление. В первую очередь, идут "мобики", за ними – более подготовленные российские кадровые военные. Они зашли на наше направление из Херсона. Сколько их приехало, пока понимания нет, но очень велико количество приехало именно оттуда", - подытожил Барабаш.

Согласно данным Генштаба, на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий .