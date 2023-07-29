Маляр заявила о продвижении ВСУ вокруг Бахмута, на Бердянском и Мариупольском направлениях

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ситуация на восточном фронте

"Мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг - продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства", - пишет Маляр.

В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. В Минобороны отметили, что россияне интенсивно обстреливают в том числе из крупнокалиберных пулеметов, развернули систему наблюдения.

"На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпел неудачи и потери", - говорится в сообщении.

Бои продолжаются на Авдеевском направлении. Россияне пытаются наступать, но безуспешно. Наши защитники не оставляют врагу никаких шансов.

На Марьинском направлении РФ сегодня увеличила штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безрезультатно. ВСУ отразили все штурмы и ощутимо уничтожили враждебный наступательный потенциал.

Ситуация на южном фронте

Сегодня постепенно, но уверенно ВСУ продвигаются на Бердянском и Мариупольском направлении. По всем направлениям наступления продолжаются бои.

"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали – тогда, когда позволит безопасность операций", – подчеркнула Анна Маляр.