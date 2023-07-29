Маляр заявила о продвижении ВСУ вокруг Бахмута, на Бердянском и Мариупольском направлениях
На вечер субботы, 29 июля, известно об успехах ВСУ вокруг Бахмута, а также на Бердянском и Мариупольском направлениях
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Ситуация на восточном фронте
"Мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг - продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства", - пишет Маляр.
В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. В Минобороны отметили, что россияне интенсивно обстреливают в том числе из крупнокалиберных пулеметов, развернули систему наблюдения.
"На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпел неудачи и потери", - говорится в сообщении.
Бои продолжаются на Авдеевском направлении. Россияне пытаются наступать, но безуспешно. Наши защитники не оставляют врагу никаких шансов.
На Марьинском направлении РФ сегодня увеличила штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безрезультатно. ВСУ отразили все штурмы и ощутимо уничтожили враждебный наступательный потенциал.
Ситуация на южном фронте
Сегодня постепенно, но уверенно ВСУ продвигаются на Бердянском и Мариупольском направлении. По всем направлениям наступления продолжаются бои.
"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали – тогда, когда позволит безопасность операций", – подчеркнула Анна Маляр.
- Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 245 220 солдат. В сутки 28 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 6 боевых бронемашин и 11 артиллерийских систем.
- В течение суток субботы, 29 июля, российская армия продолжала предпринимать попытки наступления на ключевых направлениях фронта - там произошло 24 боевых столкновения.
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