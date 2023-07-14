Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления
В Минобороны Украины рассказали о ситуации на фронте по состоянию на вечер четверга, 13 июля
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Враг продолжает атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои. На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безрезультатно" , – написала Маляр.
На Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция ВСУ.
"На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что наши бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось", – говорится в сообщении.
- 12 июля сообщалось, что Силы обороны сдерживают наступление войск РФ на Востоке, продвигаются на флангах Бахмута и уничтожают врага на Юге.
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