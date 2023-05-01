Маляр заявила, что нынешняя военная медицина Украины не имеет аналогов в мире
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр считает, что украинская военная медицина на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Наши врачи учат коллег из-за границы
Об этом информирует Анна Маляр .
"Медицинские Силы ВСУ вместе с Минздравом отработали за год войны очень сложную систему логистики и успешно спасают жизни наших героев. Единое медицинское пространство гражданских и военных медицинских учреждений - сложный механизм, в котором все крутится, едет, летит, спасает. Вовлечены все виды транспорта, включительно с медицинской авиацией", - рассказала Маляр.
Замминистра отметила, что во время войны и интенсивных боев, конечно, существуют проблемы и есть с чем работать, в то же время есть и повод для гордости: "Есть все основания гордиться нашей военной медициной и работой Медсил ВСУ! И низко им поклониться за ежедневный подвиг".
Маляр подчеркивает, что украинские военные медики - скромные и не расскажут о себе и соцсетях: "Они тихо 24/7 делают свою работу".
- Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил о намерении реформировать процессы военно-врачебной комиссии (ВЛК) путем цифровизации.
- Министерство обороны создало рабочую группу во главе с парамедиком Юлией Паевской для решения проблем лечения украинских военнослужащих. В то же время было принято решение об увеличении количества военно-врачебных комиссий на линии фронта.
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