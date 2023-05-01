Об этом информирует Анна Маляр .

"Медицинские Силы ВСУ вместе с Минздравом отработали за год войны очень сложную систему логистики и успешно спасают жизни наших героев. Единое медицинское пространство гражданских и военных медицинских учреждений - сложный механизм, в котором все крутится, едет, летит, спасает. Вовлечены все виды транспорта, включительно с медицинской авиацией", - рассказала Маляр.

Замминистра отметила, что во время войны и интенсивных боев, конечно, существуют проблемы и есть с чем работать, в то же время есть и повод для гордости: "Есть все основания гордиться нашей военной медициной и работой Медсил ВСУ! И низко им поклониться за ежедневный подвиг".

Маляр подчеркивает, что украинские военные медики - скромные и не расскажут о себе и соцсетях: "Они тихо 24/7 делают свою работу".