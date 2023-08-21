Маляр заявила, что из-за публикаций в СМИ 82 бригада потерпела 5 вражеских авиаударов в сутки
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что из-за публикации в СМИ, где отмечалось местоположение подразделения, 82 бригада потерпела 5 вражеских авиаударов в сутки
Об этом она написала в телеграмме .
"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригады на юге - 5 авиаударов по бригаде в сутки", - говорится в сообщении.
Речь идет о публикации издания Forbes , в котором отмечалось, что 82 десантно-штурмовая бригада, численностью 2 тысячи человек, якобы вступила в боевые действия на юге Украины.
Маляр напомнила, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ, а именно лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
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