Маляр заявила, что из-за публикаций в СМИ 82 бригада потерпела 5 вражеских авиаударов в сутки

Об этом она написала в телеграмме .

"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригады на юге - 5 авиаударов по бригаде в сутки", - говорится в сообщении.

Речь идет о публикации издания Forbes , в котором отмечалось, что 82 десантно-штурмовая бригада, численностью 2 тысячи человек, якобы вступила в боевые действия на юге Украины.

Маляр напомнила, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ, а именно лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.