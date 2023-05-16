Об этом информирует Маляр.

"Информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мероприятий оборонной операции и не вырывать из контекста событий. К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригороды Бахмута, около 20 квадратных километров", - написала заместитель министра обороны Украины.

Замминистра подчеркнула, что в то же время российская армия немного продвигается в самом городе Бахмут, полностью уничтожая его артиллерией. Также противник подтягивает подразделения профессиональных десантников.

"Продолжаются тяжелые бои с разным результатом. В сложившейся ситуации наши войска делают максимум и даже больше. То, что оборона Бахмута длится столько месяцев да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилия наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной" , – объясняет Маляр.

Заместитель министра обороны напомнила, что РФ имеет преимущество в количестве личного состава и вооружении: "Вместе с тем благодаря действиям наших военных еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении".