Маляр: ВСУ освободили 20 кв. км пригорода Бахмута, но враг понемногу продвигается в городе, разрушая его артиллерией
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские воины на севере и юге пригорода Бахмута уже освободили около 20 квадратных километров
Об этом информирует Маляр.
"Информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мероприятий оборонной операции и не вырывать из контекста событий. К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригороды Бахмута, около 20 квадратных километров", - написала заместитель министра обороны Украины.
Замминистра подчеркнула, что в то же время российская армия немного продвигается в самом городе Бахмут, полностью уничтожая его артиллерией. Также противник подтягивает подразделения профессиональных десантников.
"Продолжаются тяжелые бои с разным результатом. В сложившейся ситуации наши войска делают максимум и даже больше. То, что оборона Бахмута длится столько месяцев да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилия наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной" , – объясняет Маляр.
Заместитель министра обороны напомнила, что РФ имеет преимущество в количестве личного состава и вооружении: "Вместе с тем благодаря действиям наших военных еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении".
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