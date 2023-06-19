Маляр: враг ведет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ситуация на востоке сложная, враг концентрирует там свои силы и ведет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях
Об этом она написала в телеграме .
"На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", - говорится в сообщении.
Кроме того, по ее словам, враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, сейчас это основное направление наступления противника. Там россияне концентрируют основную часть своих подразделений, в частности десантно-штурмовых.
"Наши войска мужественно действуют в условиях преимущества врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", – добавляет Маляр.
- 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение украинскими военными села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км.
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