Маляр: враг ведет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях

Об этом она написала в телеграме .

"На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", - говорится в сообщении.

Кроме того, по ее словам, враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, сейчас это основное направление наступления противника. Там россияне концентрируют основную часть своих подразделений, в частности десантно-штурмовых.

"Наши войска мужественно действуют в условиях преимущества врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", – добавляет Маляр.