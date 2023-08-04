Маляр: враг считает, что сможет переломить ситуацию на фронте, ударив по востоку, и прилагает там больше усилий
Эпицентром боевых действий для противника остается восточный фронт. Россияне отчаянно пытаются остановить украинское контрнаступление
Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Для врага эпицентром боевых действий остается восточный фронт. Там стратегические направления его наступления. Враг считает, что нанеся удар по Востоку они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому наибольшие усилия сейчас прилагают именно на Востоке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные продолжают отражать вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. По словам Маляр, там идут тяжелые бои, а количество вражеских обстрелов увеличилось.
Как сообщает заместительница, цель российских окупантов - оттянуть на эти направления Силы обороны с направления, где ВСУ ведут наступление и прорвать украинскую оборону.
Кроме того, на Купянском направлении враг задался целью вернуть утраченные осенью 2022 года территории.
"Это сложная и утомительная борьба, но наши защитники не дают возможности врагу реализовать его планы", - отметила Анна Маляр.
По ее словам, на Бахмутском направлении тоже сложная ситуация. На южном фланге украинские войска постепенно через плотный артиллерийский огонь и минирование продолжают движение вперед. На северном фланге враг атакует – ВСУ отбивают атаки. Отмечается, что в этом направлении россияне также хотят вернуть утраченные позиции.
Также на востоке враг атакует Авдеевское и Марьинское направления. Там горячие бои, но украинские защитники не дают врагу продвигаться.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.
На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.
На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.
Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.
27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.
31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.
2 августа Силы обороны выбили российских окупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.
Аналитики The New York Times сообщили , что россияне перенапряжены, испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением и становится заметным, как они начинают отступать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.63Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное