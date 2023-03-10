Маляр: войска РФ сосредотачивают основные усилия на захвате востока Украины

Об этом Анна Маляр написала в телеграмме.

По словам заместителя министра обороны, РФ в дальнейшем не отказывается от планов захватить и уничтожить Украину – и это ее стратегическая цель в войне.

"Вместе с тем, на сегодняшний день основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины и пытается выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, уже несколько месяцев подряд им это не удается", - подчеркнула Анна Маляр.