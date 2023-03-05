Об этом Анна Маляр написала в телеграмме.

Замминистра обороны утвердила, что россияне в дальнейшем несут большие потери, и медицинские учреждения на временно оккупированных территориях - переполнены. Так что данные о количестве раненых военных РФ быстро распространяются среди личного состава.

"В частности, приданный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, добровольческий казачий отряд отказывается принимать участие в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника", - отметила она.

Поэтому, по словам Анны Маляр, командование противника усилило меры принудительного и карательного характера в попытках улучшить дисциплину.