Маляр: военные РФ отказываются идти в наступление, а российское командование усиливает карательные меры
Замминистра обороны Анна Маляр утвердила, что в российских подразделениях распространяется тенденция отказа идти в наступление: командование усиливает принудительные и карательные меры
Об этом Анна Маляр написала в телеграмме.
Замминистра обороны утвердила, что россияне в дальнейшем несут большие потери, и медицинские учреждения на временно оккупированных территориях - переполнены. Так что данные о количестве раненых военных РФ быстро распространяются среди личного состава.
"В частности, приданный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, добровольческий казачий отряд отказывается принимать участие в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях противника", - отметила она.
Поэтому, по словам Анны Маляр, командование противника усилило меры принудительного и карательного характера в попытках улучшить дисциплину.
- Согласно утреннему сведению Генштаба, РФ использует жителей Новой Каховки как живой щит, вражеская армия теряет контроль над "казачьими батальонами" на фронте, а ВСУ отразили более 130 атак захватчиков.
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