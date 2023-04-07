Маляр сообщила о разработке первой полевой формы для военнослужащих-женщин

Об этом информирует Анна Маляр .

В Вооруженных Силах Украины всегда была парадная и повседневная женская форма, хотя и менялись образцы, заявила специалист.

В настоящее время военнослужащие-женщины носят форму, образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017 #370 и Правилами ношения определенных приказом МОУ от 20.11.2017 #606 .

"Не было полевой женской формы. Поэтому в настоящее время продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для военнослужащих-женщин", - написала заместитель министра.

Сообщается, что обо всех этапах работы будет детально писать пресс-служба Министерства обороны Украины.