Маляр сообщила о разработке первой полевой формы для военнослужащих-женщин
7 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о процессе разработки первой летней полевой формы для военнослужащих-женщин
Об этом информирует Анна Маляр .
В Вооруженных Силах Украины всегда была парадная и повседневная женская форма, хотя и менялись образцы, заявила специалист.
В настоящее время военнослужащие-женщины носят форму, образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017 #370 и Правилами ношения определенных приказом МОУ от 20.11.2017 #606 .
"Не было полевой женской формы. Поэтому в настоящее время продолжается работа по внедрению летнего полевого костюма для военнослужащих-женщин", - написала заместитель министра.
Сообщается, что обо всех этапах работы будет детально писать пресс-служба Министерства обороны Украины.
- По общему правилу на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
- 4 сентября 2022 года юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко рассказал, что в случае законодательных изменений с 1 октября женщины 14 специальностей должны стать на военный учет . Однако до конца года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены.
- В Украине нет необходимости значительно увеличивать количество женщин на военном учете и постановка на него будет добровольной, заявила 4 сентября Маляр.
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