Маляр: россияне начали штурмовать Марьинку и Авдеевку

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Замминистра пояснила, что россияне решили перейти к такой стратегии, поскольку около года не могут захватить эти населенные пункты.

"Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке, Авдеевке. Россияне там увеличили количество обстрелов, более того они начали там штурмы", - отметила она.

Маляр также рассказала, что на южных направлениях есть продвижение ВСУ, однако противник не готов сдаваться.

"Если говорить, например, про освобожденные населенные пункты, конечно, что россияне так просто не хотят сдаваться. Если мы говорим о Роботино, его взяли под контроль ВСУ, но идут очень серьезные бои вокруг населенного пункта. Вместе с тем, есть продвижение" , – объяснила Маляр.

По ее словам, на Купянско-Лиманском направлении наблюдается уменьшение интенсивности боев со стороны врага.

"Там количество боев значительно уменьшилось. Были дни, когда только обстрелы были, а по факту боевых столкновений там минимизировано. Но это не значит, что враг там отказался от своих планов или отступил. Нет, они просто собираются с силами, готовятся, и не оставляют своих задач выйти на Купянск и Донецкую, Луганскую области", - добавила чиновник.

Несмотря на это, Маляр подчеркнула, что на Бахмутском направлении ВСУ имеют стабильные успехи.