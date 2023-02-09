Маляр: россияне на временно оккупированных территориях забирают детей в "кадетские корпуса"
Замминистра обороны Анна Маляр утвердила, что захватчики на временно захваченных территориях открыли "кадетские корпуса", куда заставляют родителей отдавать своих детей
Об этом заместитель министра обороны сообщила в телеграме.
"Российские оккупационные администрации развернули идеологическую кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые кадетские корпуса", - написала она.
Как сообщила Анна Маляр, в 2023 году подобное заведение оккупантов уже открылось на Луганщине, в городе Старобельск. В частности, планируется развернуть подобные "кадетские корпуса" в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонщины.
"Кроме того, на временно оккупированной территории Украины продолжается активная агитация в местах лишения свободы о вступлении заключенных в состав российских частных военных компаний. Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола", - добавила она.
- На временно оккупированных территориях российский враг вывозит украинских старшеклассников в РФ, чтобы сдавали школьные экзамены на территории России.
- Также российские оккупанты собираются отправить украинских детей, проживающих на временно оккупированной территории Луганщины, в Карелию.
- Захватчики на временно оккупированных территориях изымают украинские книги из фондов общих и школьных библиотек: позже их сжигают в котельных.
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