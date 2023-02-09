Об этом заместитель министра обороны сообщила в телеграме.

"Российские оккупационные администрации развернули идеологическую кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые кадетские корпуса", - написала она.

Как сообщила Анна Маляр, в 2023 году подобное заведение оккупантов уже открылось на Луганщине, в городе Старобельск. В частности, планируется развернуть подобные "кадетские корпуса" в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонщины.

"Кроме того, на временно оккупированной территории Украины продолжается активная агитация в местах лишения свободы о вступлении заключенных в состав российских частных военных компаний. Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола", - добавила она.