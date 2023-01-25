Об этом сообщает в телеграмме заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, терпит значительные потери, но не отказывается от своих планов", - пишет Маляр.

Сообщается, что сейчас интенсивность боев в Донецкой области только растет.

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Замминистра отмечает, пока противник имеет преимущество в количестве оккупантов и вооружения - наша страна преобладает в профессиональности военного командования и мужестве украинских защитников.

"Путь к нашей победе труден", - добавила Маляр.

Днем 25 января представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об отводе украинских войск от Соледара Донецкой области.

Генштаб : ситуация вокруг Бахмута Донецкой области остается сложной, враг несет огромные потери, но продолжает взимать на это направление все имеющиеся ресурсы.

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