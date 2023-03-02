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Главная война с Россией Маляр развенчала три российских нарратива о Бахмуте, которые распространяют пропагандисты

Маляр развенчала три российских нарратива о Бахмуте, которые распространяют пропагандисты

2 мартa, 2023 четверг
15:53
война с Россией

Российские оккупанты запускают дезинформацию о Бахмуте Донецкой области, которая направлена на деморализацию украинского общества и военных

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурмование Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных", - написала она.

Во-первых, противник распространяет нарратив о том, что Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона – это якобы политическое решение.

"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", - подчеркнула Маляр.

Во-вторых, пропагандисты дискредитируют военное командование восточного направления, излагая фейковые документы якобы из штаба на востоке.

В-третьих, с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон, отметила Маляр.

  • Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области.
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Донетчина
Бахмут
Анна Маляр
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