Маляр развенчала три российских нарратива о Бахмуте, которые распространяют пропагандисты
Российские оккупанты запускают дезинформацию о Бахмуте Донецкой области, которая направлена на деморализацию украинского общества и военных
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурмование Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных", - написала она.
Во-первых, противник распространяет нарратив о том, что Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона – это якобы политическое решение.
"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", - подчеркнула Маляр.
Во-вторых, пропагандисты дискредитируют военное командование восточного направления, излагая фейковые документы якобы из штаба на востоке.
В-третьих, с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон, отметила Маляр.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее говорил, что украинское командование не принимало решения отводить войска от Бахмута Донецкой области.
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