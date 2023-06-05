Маляр рассказала о ходе наступления ВСУ и успехе на Бахмутском направлении
ВСУ по некоторым направлениям перешли к контрнаступательным действиям, а также широким фронтом двигаются на Бахмутском направлении, занимая господствующие позиции
Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты", - говорится в сообщении.
Маляр отметила, что на Бахмутском направлении враг пытается удержать позиции, потому находится в обороне. По ее словам, на юге враг также находится в обороне, продолжаются бои местного значения.
Замминистра также подчеркнула, что россияне активно запускают информацию о контрнаступлении, потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.
- Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире канала Эспрессо отметил , что на Бахмутском направлении продолжается начавшийся еще ночью бой.
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