Маляр рассказала о ходе наступления ВСУ и успехе на Бахмутском направлении

Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты", - говорится в сообщении.

Маляр отметила, что на Бахмутском направлении враг пытается удержать позиции, потому находится в обороне. По ее словам, на юге враг также находится в обороне, продолжаются бои местного значения.

Замминистра также подчеркнула, что россияне активно запускают информацию о контрнаступлении, потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.