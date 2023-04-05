Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Маляр рассказала, на что направлены пропагандистские сообщения РФ о Бахмуте

Маляр рассказала, на что направлены пропагандистские сообщения РФ о Бахмуте

5 апреля, 2023 среда
11:17
война с Россией

Заместитель министра обороны Анна Маляр утвердила, что россиянам не удается психологически повлиять на принятие решений Украиной по Бахмутскому направлению и назвала, на что направлена пропаганда

Об этом заместитель министра обороны написала в телеграмме.

"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же как не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", - написала она.

Анна Маляр указала на информационные инструменты, которые враг использует в пропаганде, а именно: сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах и свидетельство о якобы рассекреченных планах и решениях руководства по Бахмуту.

"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", - добавила заместительница. министра обороны.

  • Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил , что интенсивность боев на Бахмутском направлении очень динамично меняется. А командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов сообщил , что у городского совета Бахмута идут тяжелые и упорные бои с противником.
Украина
Донетчина
Бахмут
Анна Маляр
пропаганда
Читайте также:
M142 HIMARS
3 апреля, 2023 понедельник
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
Дональд Трамп
5 апреля, 2023 среда
Дональду Трампу официально объявили обвинения: экспрезидент США вину не признал и покинул зал суда
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
3 апреля, 2023 понедельник
На вооружении Украины 5 бригад истребителей, - Игнат
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.79
    Покупка 36.79
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 39.97
    Продажа 40.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 апреля
11:37
Госбюро расследований нашло новые доказательства сотрудничества экс-начальника ГУ СБУ в Крыму Кулинича с ФСБ
11:29
Испания отправит в Украину танки Leopard во второй половине апреля, – Минобороны
11:21
Михаил Подоляк
Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев, - Подоляк
11:10
Украина нуждается в гарантиях безопасности, поскольку даже после победы будет иметь агрессивного соседа, - глава МИД Канады
11:02
Ученые зафиксировали постоянно повторяющийся сигнал из космоса
10:52
Обновлено
За сутки РФ убила 4 жителей Донбасса, 11 человек ранены
10:51
Дело командира, избившего срочника в Житомирской области, направили в суд
10:45
Макрон и Байден хотят привлечь Китай для окончания войны в Украине
10:38
РФ ищет финансирование, чтобы пополнить бюджет для продолжительной войны, - британская разведка
10:35
Обновлено
Израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса: во время столкновений семеро палестинцев получили ранения
10:27
ЕС начнет обсуждение 11-го пакета санкций против РФ после Пасхи, – Politico
10:10
Инфографика
Курс валют в Украине 5 апреля: цены на доллар и евро
10:08
Укрпочта запустила роботизированную линию по сортировке посылок
10:01
OPINION
То, что произошло в Хмельницком – история успеха
09:50
Новости компаний
Как воплощают социальные инициативы "Отстроим страну вместе с GROHE"
09:31
OPINION
Николай Княжицкий
Будет ли запрещена так называемая УПЦ МП?
09:30
Эксклюзив
Боевые действия осенью этого года будут иметь решающее значение, - Згурец
09:21
Финляндия пока вряд ли будет размещать на своей территории боевую группировку НАТО, — Bloomberg
09:18
Появился новый тизер-трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом
09:17
Зеленский прибыл в Польшу, где встретится с Дудой
08:55
Мы понимаем стратегию Украины в Бахмуте, У ВСУ достаточно возможностей для новой фазы, - Пентагон
08:47
Враг бил по четырем приграничным и прифронтовым районам Харьковщины за прошедшие сутки: повреждены дома и автомобиль
08:39
Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв
08:34
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 550 солдат, 10 артсистем, 6 бронемашин и 2 танка
08:30
Россия выпустила по Херсонщине 299 снарядов: повреждены школа, предприятие и дома, есть ранены
08:12
Обновлено
Россия вывела в Черное море шесть носителей "калибров": количество ракет может достигать 40
08:09
танк Аbrams M1
Украинские воины в скором времени начнут тренироваться на танках Abrams, - Пентагон
08:07
OPINION
Специфическая "финляндизация" России
07:54
В Узбекистане отменили музыкальный фестиваль, на котором должны выступать российские артисты
07:47
Британия заблокировала веб-трансляцию заседания Совбеза ООН из-за выступления на нем Львовской-Беловой
07:30
На Херсонщине ограничили проведение богослужений на Пасху и запретили посещать кладбища
07:03
В Мелитополе оккупанты пугают население наступлением ВСУ, а в селе на Херсонщине ограничили въезд и выезд, - Генштаб
06:43
Прорыв шлюза возле Краматорска: в районе введут усиленный контроль качества воды, - Минздрав
06:24
"Изменение статус-кво силой неприемлемо": Япония осудила вооруженную агрессию РФ в Украине
06:14
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о "крайне необходимой" потребности в реформации Совбеза ООН
05:58
ISW объяснил, зачем Кремль снова лязгает ядерным оружием
05:43
Россияне продолжают похищать гражданских на Запорожье, - ЦНС
05:27
Госдеп США
Госдеп: В США видят будущее Украины как сильной и независимой демократии
04:13
Морпехи уничтожили российский беспилотник и 11 окупантов
03:53
Месси предложили зарплату в 400 млн евро в Саудовской Аравии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV