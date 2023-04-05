Маляр рассказала, на что направлены пропагандистские сообщения РФ о Бахмуте

Об этом заместитель министра обороны написала в телеграмме.

"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же как не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", - написала она.

Анна Маляр указала на информационные инструменты, которые враг использует в пропаганде, а именно: сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах и свидетельство о якобы рассекреченных планах и решениях руководства по Бахмуту.

"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", - добавила заместительница. министра обороны.