Маляр рассказала, на что направлены пропагандистские сообщения РФ о Бахмуте
Заместитель министра обороны Анна Маляр утвердила, что россиянам не удается психологически повлиять на принятие решений Украиной по Бахмутскому направлению и назвала, на что направлена пропаганда
Об этом заместитель министра обороны написала в телеграмме.
"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же как не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", - написала она.
Анна Маляр указала на информационные инструменты, которые враг использует в пропаганде, а именно: сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах и свидетельство о якобы рассекреченных планах и решениях руководства по Бахмуту.
"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", - добавила заместительница. министра обороны.
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