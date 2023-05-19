Об этом заместитель министра обороны сказала в эфире телемарафона.

Вбросы россиян о якобы "полном контроле" над Бахмутом в Донецкой области не соответствуют действительности.

"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт – выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", - отметила Маляр.

По словам чиновника, ВСУ сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Также продолжаются бои в Марьинке и Авдеевке.

"Если мы анализируем бои за Бахмут, которые продолжаются с прошлого августа - с прошлого августа они не могут продвинуться. Если они продвигаются в городе на какой-то километр почти за год, это можно назвать стоянием на месте", - заявила замминистра обороны.

Она отметила, что Вооруженные силы Украины выполнили ряд задач на Бахмутском направлении - уничтожили профессиональный состав Вагнера, снизили наступательный потенциал россиян, остановили продвижение врага вглубь территории Украины.