Маляр прокомментировала заявления россиян о захвате Бахмута
Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута. Бои также продолжаются в Марьинке и Авдеевке
Об этом заместитель министра обороны сказала в эфире телемарафона.
Вбросы россиян о якобы "полном контроле" над Бахмутом в Донецкой области не соответствуют действительности.
"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт – выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", - отметила Маляр.
По словам чиновника, ВСУ сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Также продолжаются бои в Марьинке и Авдеевке.
"Если мы анализируем бои за Бахмут, которые продолжаются с прошлого августа - с прошлого августа они не могут продвинуться. Если они продвигаются в городе на какой-то километр почти за год, это можно назвать стоянием на месте", - заявила замминистра обороны.
Она отметила, что Вооруженные силы Украины выполнили ряд задач на Бахмутском направлении - уничтожили профессиональный состав Вагнера, снизили наступательный потенциал россиян, остановили продвижение врага вглубь территории Украины.
- Финансист ПВК Вагнера Евгений Пригожин признал , что его наемники не могут оцепить украинские Силы обороны в Бахмуте из-за потери стабильных флангов к северу и югу от города.
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