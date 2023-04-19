Маляр призвала не оповещать о смерти военных до официальных сообщений
В Министерстве обороны призвали украинцев воздержаться от публичных сообщений о гибели военных. Сначала это должны подтвердить официальные структуры
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По словам чиновницы, родственники украинских воинов не должны узнавать о смерти военнослужащего из интернета.
"Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад и т.д. Работники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям", - заявила она.
Маляр подчеркнула, что в случае, если тело не найдено, семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Тогда его статус отметят в учете как "без вести пропавший". Погибшим же воин считается, если его тело найдено и идентифицировано.
"У нас уже был случай, когда видели свидетели гибель, но тела не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив", - рассказала Маляр.
Украинцам следует соблюдать простые правила, отметили в Минобороны. А именно оповещать публично только после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести. Кроме того, сообщать корректно статус - "погибший" или "без вести пропавший".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила , что разница в потерях россиян и украинцев в боях за Бахмут может достигать 10 раз, опровергая фейки оккупантов.
- В городе Бахмут Донецкой области продолжаются жестокие и тяжелые столкновения, армия России сконцентрировала профессиональные подразделения, но им не удается получить полный контроль, - рассказала Маляр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.23
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное