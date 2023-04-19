Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам чиновницы, родственники украинских воинов не должны узнавать о смерти военнослужащего из интернета.

"Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад и т.д. Работники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям", - заявила она.

Маляр подчеркнула, что в случае, если тело не найдено, семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Тогда его статус отметят в учете как "без вести пропавший". Погибшим же воин считается, если его тело найдено и идентифицировано.

"У нас уже был случай, когда видели свидетели гибель, но тела не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив", - рассказала Маляр.

Украинцам следует соблюдать простые правила, отметили в Минобороны. А именно оповещать публично только после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести. Кроме того, сообщать корректно статус - "погибший" или "без вести пропавший".