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Маляр призвала не оповещать о смерти военных до официальных сообщений

19 апреля, 2023 среда
09:48
Война с Россией

В Министерстве обороны призвали украинцев воздержаться от публичных сообщений о гибели военных. Сначала это должны подтвердить официальные структуры

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам чиновницы, родственники украинских воинов не должны узнавать о смерти военнослужащего из интернета.

"Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад и т.д. Работники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям", - заявила она.

Маляр подчеркнула, что в случае, если тело не найдено, семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Тогда его статус отметят в учете как "без вести пропавший". Погибшим же воин считается, если его тело найдено и идентифицировано.

"У нас уже был случай, когда видели свидетели гибель, но тела не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив", - рассказала Маляр.

Украинцам следует соблюдать простые правила, отметили в Минобороны. А именно оповещать публично только после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести. Кроме того, сообщать корректно статус - "погибший" или "без вести пропавший".

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила , что разница в потерях россиян и украинцев в боях за Бахмут может достигать 10 раз, опровергая фейки оккупантов.
  • В городе Бахмут Донецкой области продолжаются жестокие и тяжелые столкновения, армия России сконцентрировала профессиональные подразделения, но им не удается получить полный контроль, - рассказала Маляр.
Общество
Украина
Анна Маляр
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