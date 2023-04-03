Маляр опровергла вражеский фейк о темниках для украинских СМИ по поводу освещения ситуации в Бахмуте
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла фейковую информацию о памятках для ВСУ в Бахмуте, которую сейчас активно распространяет российская пропаганда
Об этом сообщает Анна Маляр в телеграме.
"Враг распространяет смешной фейк. В чем наша сила публичной позиции по Бахмуту? – Раскрываю секреты работы", – написала заместитель министра обороны.
В частности в фейковой методике противник пишет об основных линиях информационного "освещения":
- Указывать на то, что бойцы ВСУ дают достойный отпор силам оккупантов. За каждый сантиметр земли ведутся ожесточенные бои, в которых герои ВСУ стоят до конца.
- Подчеркивать, что продвижение армии оккупантов на Бахмутском направлении является исключительно временным и является следствием вероломных маневров, не соответствующих правилам ведения войны.
- Разъяснять, что ВСУ имеет техническое преимущество над армией оккупантов и имеет самое совершенное оружие в отличие от россиян, которых используют в качестве пушечного мяса без эффективного вооружения.
- Отмечать, что местные жители Бахмута и пригородов поддерживают бойцов ВСУ и ждут полного освобождения от оккупантов.
Также рашисты от имени командования Сил обороны Украины запретили:
- упоминать о потерях ВСУ на Бахмутском направлении;
- ссылаться на устаревшее состояние вооружения ВСУ;
- упоминать о количестве русскоязычного населения;
- положительно высказываться о противниках.
Маляр подчеркнула, что ВСУ публично транслирует официальную позицию: "И не надо бумажками передавать – она публичная".
Ежедневно президент Украины Владимир Зеленский в вечерних обращениях, Минобороны, Генштаб и пресс-офицеры докладывают о ситуации на фронте, в частности в городе Бахмут.
- Также вражеские телеграмы распространяют фейк, что в одном из турецких магазинов классической одежды продается форма ВСУ.
- Российские агрессоры планируют депортировать украинцев с помощью фейковых судов на временно оккупированных территориях.
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