Об этом сообщает Анна Маляр в телеграме.

"Враг распространяет смешной фейк. В чем наша сила публичной позиции по Бахмуту? – Раскрываю секреты работы", – написала заместитель министра обороны.

В частности в фейковой методике противник пишет об основных линиях информационного "освещения":

Указывать на то, что бойцы ВСУ дают достойный отпор силам оккупантов. За каждый сантиметр земли ведутся ожесточенные бои, в которых герои ВСУ стоят до конца.

Подчеркивать, что продвижение армии оккупантов на Бахмутском направлении является исключительно временным и является следствием вероломных маневров, не соответствующих правилам ведения войны.

Разъяснять, что ВСУ имеет техническое преимущество над армией оккупантов и имеет самое совершенное оружие в отличие от россиян, которых используют в качестве пушечного мяса без эффективного вооружения.

Отмечать, что местные жители Бахмута и пригородов поддерживают бойцов ВСУ и ждут полного освобождения от оккупантов.

Также рашисты от имени командования Сил обороны Украины запретили:

упоминать о потерях ВСУ на Бахмутском направлении;

ссылаться на устаревшее состояние вооружения ВСУ;

упоминать о количестве русскоязычного населения;

положительно высказываться о противниках.

Маляр подчеркнула, что ВСУ публично транслирует официальную позицию: "И не надо бумажками передавать – она публичная".

Ежедневно президент Украины Владимир Зеленский в вечерних обращениях, Минобороны, Генштаб и пресс-офицеры докладывают о ситуации на фронте, в частности в городе Бахмут.