Маляр о ситуации в Соледаре: Враг увеличил количество вагнеровцев и пытается захватить город, но успеха не имеет
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в городе Соледар Донецкой области российские войска пытаются прорвать оборону, продолжаются тяжелые бои
Об этом в телеграме написала Анна Маляр .
"В Соледаре продолжаются тяжелые бои", – пишет Маляр.
Заместитель министра обороны Украины сообщает, что после понесенных потерь россияне в очередной раз заменили свои подразделения. Отправили в Соледар больше вагнеровцев.
"Пытаются прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеют успеха", - подчеркнула Маляр.
- 9 января ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов.
- В британской разведке считают, что россияне пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.
- 10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Еспресо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
- В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.
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