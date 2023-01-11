Об этом в телеграме написала Анна Маляр .

"В Соледаре продолжаются тяжелые бои", – пишет Маляр.

Заместитель министра обороны Украины сообщает, что после понесенных потерь россияне в очередной раз заменили свои подразделения. Отправили в Соледар больше вагнеровцев.

"Пытаются прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеют успеха", - подчеркнула Маляр.