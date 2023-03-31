Маляр о штурме россиянами Бахмута: Потери врага не оправдывают себя

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти продолжительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения", - написала она.

По ее словам, потери РФ в технике и живой силе не оправдывают себя.

"Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки во вред себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", - написала Маляр.