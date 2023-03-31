Маляр о штурме россиянами Бахмута: Потери врага не оправдывают себя
Время, оружие и техника, которые РФ потратила на захват Бахмута, а также множество погибших, с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти продолжительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения", - написала она.
По ее словам, потери РФ в технике и живой силе не оправдывают себя.
"Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки во вред себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", - написала Маляр.
- 30 марта Генштаб сообщил, что россияне сконцентрировали наступление на пяти направлениях.
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