Маляр назвала 10 главных побед ВСУ за 2022 год

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в телеграмме.

Сначала Анна Маляр отметила успешную оборону Киева, Чернигова, Сум и Харькова в начале полномасштабного вторжения, в феврале-апреле 2022 года. В частности, она напомнила о массовом сопротивлении местных жителей на временно оккупированных территориях.

Третьим пунктом в перечне побед от заместительницы МО – изгнание российских захватчиков из Киевщины, Черниговщины и Сумщины в марте-апреле 2022 года.

По словам Анны Маляр, четвертая победа – уничтожение крейсера "Москва", пятая – освобождение острова Змеиный.

"Наша шестая победа – уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа – изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре-октябре", - добавила заместитель министра обороны.

В последних пунктах Анна Маляр говорила об успешных действиях украинской системы противовоздушной обороны в октябре 2022 по февраль 2023 и сдерживания российского наступления на востоке Украины в декабре 2022 по февраль 2023 года:

"Сдерживание продолжается и по сей день. Страна помнит о большой цене, которую украинский народ платит за свободу. Мы благодарим всех, кто сейчас держит строй и продолжает защищать нашу Родину. Спасибо всем храбрый украинцам, которые держат свой фронт", - подчеркнула. она.