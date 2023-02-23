Маляр назвала 10 главных побед ВСУ за 2022 год
Заместитель министра обороны Анна Маляр отчитывалась о годе полномасштабного вторжения РФ в Украину: она назвала 10 главных побед ВСУ за 2022 год
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в телеграмме.
Сначала Анна Маляр отметила успешную оборону Киева, Чернигова, Сум и Харькова в начале полномасштабного вторжения, в феврале-апреле 2022 года. В частности, она напомнила о массовом сопротивлении местных жителей на временно оккупированных территориях.
Третьим пунктом в перечне побед от заместительницы МО – изгнание российских захватчиков из Киевщины, Черниговщины и Сумщины в марте-апреле 2022 года.
По словам Анны Маляр, четвертая победа – уничтожение крейсера "Москва", пятая – освобождение острова Змеиный.
"Наша шестая победа – уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа – изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре-октябре", - добавила заместитель министра обороны.
В последних пунктах Анна Маляр говорила об успешных действиях украинской системы противовоздушной обороны в октябре 2022 по февраль 2023 и сдерживания российского наступления на востоке Украины в декабре 2022 по февраль 2023 года:
"Сдерживание продолжается и по сей день. Страна помнит о большой цене, которую украинский народ платит за свободу. Мы благодарим всех, кто сейчас держит строй и продолжает защищать нашу Родину. Спасибо всем храбрый украинцам, которые держат свой фронт", - подчеркнула. она.
- Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал крупнейшими победами Украины во время войны с РФ освобождения от оккупантов Киевской, Харьковской и Херсона.
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