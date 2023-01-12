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Главная война с Россией Маляр: На временно оккупированных территориях Украины начали выдавать российские автомобильные номера

Маляр: На временно оккупированных территориях Украины начали выдавать российские автомобильные номера

12 января, 2023 четверг
12:57
война с Россией

Заместитель министра обороны Украины заявила, что на временно оккупированных территориях российские оккупанты начали выдавать свои номера для авто с кодом РФ и водительские

Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Представители российских оккупационных администраций ускоряют меры незаконной интеграции временно оккупированных территорий Украины в российскую административно-правовую систему", – сказала Маляр.

Рашисты начали менять украинские водительские удостоверения на российские, а также выдавать номерные знаки образца РФ с цифровым обозначением региона.

"Объявлено, что эксплуатировать транспортные средства, в том числе и личные, без выполнения этих условий будет запрещено, а в случае нарушения их могут изымать", - подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны Украины заявила, что центры выдачи паспортов России снизили сроки издания – с 30 до 10 дней.

  • Федеральный совет Швейцарии 11 января принял решение больше не выдавать шенгенские визы владельцам паспортов, выданных Россией на временно оккупированных территориях Украины.

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Россия
оккупированные территории
Анна Маляр
воєнні злочини Росії
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