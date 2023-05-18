Маляр: На ВОТ захватчики создают резервы из местных жителей с помощью облав и задержаний
Российские оккупанты устраивают облавы и задерживают местных жителей для пополнения резерва своих войск, которые несут потери на фронте
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
Враг производит облавы и задержания украинцев в отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории нашей страны.
Маляр объясняет, что целью таких действий РФ является экстренное пополнение войска, в частности передовых подразделений, которые ежедневно понесут потери.
"Во время облав всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают, преимущественно по надуманным поводам. Арестованных таким образом отправляют как правило в специально оборудованные полевые лагеря, в которых уже находятся завезенные из российских тюрем преступники, согласившиеся участвовать в боевых действиях", - рассказывает заместитель министра обороны.
Вблизи Рогового и Можняковки Луганской области несколько лагерей, куда прибывают новые партии узников из России, преимущественно убийц. В то же время добавляются местные, задержанные за незначительные правонарушения.
В лагерях находятся более 800 человек, которым проводят интенсивную боевую подготовку в течение месяца.
"До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий узников из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью. После прохождения заключенными курса боевой подготовки, с ними будут заключены контракты, предусматривающие обязательную участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины", – пояснила Маляр.
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