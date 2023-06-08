Об этом она написала в телеграмме.

"Идут бои за Большую Новоселку на Новопаловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", - говорится в сообщении.

Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении ведутся активные действия наших войск, продолжаются бои. По ее словам, кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно.

На Купянском и Шахтерском направлениях враг наносит авиаудары, совершает обстрелы.

На Авдеевском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки наступать, но также безуспешно.

На Марьинском направлении продолжаются бои, враг понес значительные потери.