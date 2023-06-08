Маляр: на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях враг пытается наступать, на юге продолжаются бои за Большую Новоселку
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об оперативной обстановке на основных боевых направлениях и сообщила о боях за Большую Новоселку в Донецкой области
Об этом она написала в телеграмме.
"Идут бои за Большую Новоселку на Новопаловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", - говорится в сообщении.
Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении ведутся активные действия наших войск, продолжаются бои. По ее словам, кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно.
На Купянском и Шахтерском направлениях враг наносит авиаудары, совершает обстрелы.
На Авдеевском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки наступать, но также безуспешно.
На Марьинском направлении продолжаются бои, враг понес значительные потери.
- За сутки, 8 июня, 3-я штурмовая бригада ВСУ оттолкнула российское войско на 1,8 км вдоль фронтовой линии и на 1,2 км в глубину близ Бахмута Донецкой области.
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