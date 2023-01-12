Маляр: Министерство обороны обеспечило все основные потребности защитников, определенные Генштабом
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что МОУ обеспечило все основные потребности украинских военных, которые определил Генеральный штаб ВСУ
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в телеграме.
"В новый год Минобороны вошло абсолютно планово, по всем основным позициям вещевого имущества, топлива, пищевого обеспечения осуществляются ритмичные поставки", - написала она.
Отмечается, что в целом МОУ обеспечило все неотложные потребности защитников, определенные Генеральным штабом, в настоящее время создается "определенный запас прочности".
По данным Анны Маляр, сейчас резервы бронежилетов составляют более 240 тыс., а шлемов - более 150 тыс. единиц.
Примечательно: заместитель министра обороны добавила, что увеличиваются резервы зимней формы для воинов ВСУ, а также уже поставляется летняя.
- Напомним, что Соединенные Штаты продолжат выделять Украине новые масштабные пакеты помощи, чтобы обеспечить ее победу в противостоянии российской агрессии.
- В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в 2023 году стремятся уравнять или даже превысить уровень поддержки Украины по сравнению с 2022 годом.
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