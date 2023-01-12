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Маляр: Министерство обороны обеспечило все основные потребности защитников, определенные Генштабом

12 января, 2023 четверг
11:48
война с Россией

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что МОУ обеспечило все основные потребности украинских военных, которые определил Генеральный штаб ВСУ

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в телеграме.

"В новый год Минобороны вошло абсолютно планово, по всем основным позициям вещевого имущества, топлива, пищевого обеспечения осуществляются ритмичные поставки", - написала она.

Отмечается, что в целом МОУ обеспечило все неотложные потребности защитников, определенные Генеральным штабом, в настоящее время создается "определенный запас прочности".

По данным Анны Маляр, сейчас резервы бронежилетов составляют более 240 тыс., а шлемов - более 150 тыс. единиц.

Примечательно: заместитель министра обороны добавила, что увеличиваются резервы зимней формы для воинов ВСУ, а также уже поставляется летняя.

  • Напомним, что Соединенные Штаты продолжат выделять Украине новые масштабные пакеты помощи, чтобы обеспечить ее победу в противостоянии российской агрессии.
  • В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в 2023 году стремятся уравнять или даже превысить уровень поддержки Украины по сравнению с 2022 годом.

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военные силы Украины
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