Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в телеграме.

"В новый год Минобороны вошло абсолютно планово, по всем основным позициям вещевого имущества, топлива, пищевого обеспечения осуществляются ритмичные поставки", - написала она.

Отмечается, что в целом МОУ обеспечило все неотложные потребности защитников, определенные Генеральным штабом, в настоящее время создается "определенный запас прочности".

По данным Анны Маляр, сейчас резервы бронежилетов составляют более 240 тыс., а шлемов - более 150 тыс. единиц.

Примечательно: заместитель министра обороны добавила, что увеличиваются резервы зимней формы для воинов ВСУ, а также уже поставляется летняя.

Напомним, что Соединенные Штаты продолжат выделять Украине новые масштабные пакеты помощи, чтобы обеспечить ее победу в противостоянии российской агрессии.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в 2023 году стремятся уравнять или даже превысить уровень поддержки Украины по сравнению с 2022 годом.

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