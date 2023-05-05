Маляр: армия РФ изо всех сил пытается взять Бахмут до 9 мая
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска пытаются взять город Бахмут до 9 мая, однако украинские защитники не дают прорвать оборону
Об этом информирует Анна Маляр .
"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая", – написала военнослужащая.
Сообщается, что российская армия для выполнения задачи стягивает ЧВК Вагнера с других направлений. В то же время вагнеровцы заменяют штурмовые отряды десантников РФ, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.
"Огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины и добавила, что наши бойцы "не дают врагу прорвать оборону."
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 2 мая во время пребывания на Бахмутском направлении сказал о продолжении ведения оборонной операции и сдерживании врага на востоке.
- Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан считает , что россиянам придется уходить из-под Бахмута.
- Майор запаса Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны военный аналитик Алексей Гетьман отметил , что на Бахмутском направлении мощь вражеских атак понемногу слабеет.
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая.
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