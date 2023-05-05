Маляр: армия РФ изо всех сил пытается взять Бахмут до 9 мая

Об этом информирует Анна Маляр .

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая", – написала военнослужащая.

Сообщается, что российская армия для выполнения задачи стягивает ЧВК Вагнера с других направлений. В то же время вагнеровцы заменяют штурмовые отряды десантников РФ, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.

"Огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины и добавила, что наши бойцы "не дают врагу прорвать оборону."