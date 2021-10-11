Мальта спаслась от поражения Кипра на 99-й минуте в матче квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Фотис Папулис вывел Кипр вперед на 7-й минуте, но на старте второго тайма защитник Мальты Зак Мускат вернул в матче ничью. Киприоты сумели забить второй только на 80-й минуте встречи. Пьерос Сотириу забил этот мяч.



Драматический момент во встрече случился на 99-й минуте матча. Форвард Мальты Юрген Дегабриеле спас свою команду от поражения



Кипр и Мальта делят пятое-шестое место в группе H в отборе ЧМ-2022. У команд не остается шансов на выход на чемпионат мира.



Лидерами являются Хорватия и Россия, у которых по 16 баллов. Третья - Словения с 10 очками. У команд по три матча до конца отбора.

ЧМ-2022



Квалификация. 8-й тур

11 октября

Группа Н

Кипр - Мальта 2: 2



Голы: Папулис, 7, Сотириу, 80 - Мускат, 53, Дегабриеле, 90 8