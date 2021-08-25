Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты
Об этом сообщает Кулеба в Twitter.
"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 согласно рекомендации ЕС", - сообщил министр.
Он также добавил, что МИД работает над расширением свободы и безопасности путешествий украинцев.
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