Об этом сообщает Кулеба в Twitter.

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 согласно рекомендации ЕС", - сообщил министр.

Он также добавил, что МИД работает над расширением свободы и безопасности путешествий украинцев.