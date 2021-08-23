"Маловероятно в ближайшие годы": вице-президент Еврокомиссии оценил перспективу вступления Украины в ЕС
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не видит перспектив для запуска процесса обретения Украиной членства в ЕС в течение ближайших 3-5 лет
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина
"Что касается вступления в ЕС, это, в первую очередь, политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами, - открытие переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - заявил он.
Вице-президент Еврокомиссии считает, что вопрос вступления надо сохранять в повестке дня, но сейчас важно сконцентрироваться на использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации.
На вопрос о том, будет ли в ближайшие 3-5 лет запущена процедура обретения Украиной членства в ЕС, он ответил: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того, как проходит вопрос о расширении, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы ".
- В Литве считают своей "задачей-минимум" обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2027 году.
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