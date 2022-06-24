Маловероятно, что Украина войдет в ЕС раньше, чем через 7 лет, - гендиректор Правительственного офиса координации евроинтеграции
Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк прогнозирует, что на вступление Украины в ЕС может уйти 7 лет
Об этом Форсюк сказала в комментарии "Общественному".
"Если мы получим статус члена ЕС за 7 лет – это очень хорошо. Раньше – очень маловероятно. Из-за того огромного количества законодательства, которое нам нужно принять, и имплементировать в нашу жизнь", - отметила она.
По ее словам, получение статуса членства ЕС – это длительная бюрократическая процедура, предусматривающая прохождение определенных этапов.
"Прежде всего, есть определенные условия, которые были указаны в заключении Европейской комиссии - завершение антикоррупционной реформы, внедрение антиолигархического закона, назначение судей конституционного суда, укрепление связи между расследованиями и приговорами, по антикоррупционным делам, независимость регулятора медиа и национальные меньшинства" , – рассказала Форсюк.
После выполнения этих условий должно быть принято решение об открытии переговорных процедур, но это произойдет не ранее следующего года, так как оценку выполнения будут осуществляться в декабре. При этом переговорные процедуры тоже очень длительны. Параллельно с ними нужно будет полностью внедрить законодательство ЕС, потому что оно к моменту членства должно стать неотъемлемой частью законодательства Украины.
- 23 июня Украина получила статус государства-кандидата по вступлению в ЕС.
- Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил , что Украина не "не пограничная между орками и эльфами, а будущий равный партнер для по меньшей мере 27 стран ЕС".
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