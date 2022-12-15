Маловероятно, что к зерновому соглашению в ближайшей перспективе присоединятся новые порты Украины, - ООН
Маловероятно, что в ближайшей перспективе "зерновое соглашение" будет расширено через добавление новых портов отгрузки или сокращение досмотра грузовых судов
Об этом заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс, пишет Reuters.
"Я не вижу, что это произойдет в ближайшей перспективе", - сказал Гриффитс в Киеве.
Ранее Украина призвала к расширению соглашения.
"Я думаю, что было бы здорово, если бы его можно было расширить, чем больше зерна попадает в мир, тем лучше, очевидно, с нашей точки зрения, с точки зрения мира. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул он.
На этой неделе Гриффитс посетил южные города, Николаев и недавно освобожденный Херсон.
"Чиновник, заявивший, что он находится в Украине не для того, чтобы быть посредником, а исключительно для того, чтобы пересмотреть программу гуманитарной помощи, заявил 30 ноября, что соглашение о возобновлении экспорта российского аммиака через территорию Украины близко к подписанию" , – пишет агентство.
В четверг Гриффитс сказал, что работа над этим соглашением все еще продолжается, и что он не знает, когда оно будет завершено.
"Мы продолжаем... Очевидно, мы хотим этого, потому что... удобрения сейчас не менее важны, чем зерно с точки зрения экспорта на юг", - сказал он.
"Так что мы все еще работаем над этим. Я не знаю, когда это произойдет", – резюмировал замгенсека ООН.
- Напомним, "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.
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