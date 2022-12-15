Об этом заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс, пишет Reuters.

"Я не вижу, что это произойдет в ближайшей перспективе", - сказал Гриффитс в Киеве.

Ранее Украина призвала к расширению соглашения.

"Я думаю, что было бы здорово, если бы его можно было расширить, чем больше зерна попадает в мир, тем лучше, очевидно, с нашей точки зрения, с точки зрения мира. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул он.

На этой неделе Гриффитс посетил южные города, Николаев и недавно освобожденный Херсон.

"Чиновник, заявивший, что он находится в Украине не для того, чтобы быть посредником, а исключительно для того, чтобы пересмотреть программу гуманитарной помощи, заявил 30 ноября, что соглашение о возобновлении экспорта российского аммиака через территорию Украины близко к подписанию" , – пишет агентство.

В четверг Гриффитс сказал, что работа над этим соглашением все еще продолжается, и что он не знает, когда оно будет завершено.

"Мы продолжаем... Очевидно, мы хотим этого, потому что... удобрения сейчас не менее важны, чем зерно с точки зрения экспорта на юг", - сказал он.

"Так что мы все еще работаем над этим. Я не знаю, когда это произойдет", – резюмировал замгенсека ООН.

Напомним, "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.

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