1. Рецепт быстрых малосольных огурцов на зиму

Ингредиенты (рассчитано на 2 л банку):

Огурцы – один килограмм

Соль – две столовые ложки

Пучок волшебных специй. К ним можно взять вишневые листья, соцветия укропа, хрен (корень и листья), листья смородины.

Перец чили – 10 г

Вода столовая газированная - 700 мл

Чеснок – одна головка.

Пошаговое приготовление малосольных огурцов:

Отбираем огурчики длиной до 10 см (с пузырьками, без желтых пятен)

Промываем

Выкладываем в миску

Заливаем водой

Оставляем на полчаса постоять

Режем перец чили тоненькими кружочками

Выкладываем на донышко банки все составляющие пучка специй

Добавляем зубчики чеснока.

Добавляем кружочки острого перца

Выкладываем плотно сверху наши огурчики

Насыпаем соль

Заливаем огурцы газировкой комнатной температуры

Оставляем все постоять при комнатной температуре до двух часов времени

После этого ставим банку в холодильник

Блюдо будет готово через 4-5 часов.

Этот рецепт быстрых малосольных огурцов на зиму привлекает простотой и быстротой приготовления. А еще нам не нужно будет возиться с рассолом. Вы получите малосольные огурцы на зиму. И этот способ значительно лучше, чем солить огурцы в пакете.

2. Огурцы с укропом малосольные

Ингредиенты:

Один килограмм свежих огурцов

Одна головка чеснока

Один пучок укропа

Несколько горошин черного перца

Перец душистый (по вашему вкусу)

Одна столовая ложка соли

Один литр воды.

Пошаговое приготовление малосольных огурцов с укропом:

Моем огурцы

Обрезаем хвостики

Подготовленные огурцы выкладываем на дно кастрюли

Сверху выкладываем целые веточки укропа

Далее выкладываем мелко нарезанный чеснок

Сверху выкладываем оставшиеся огурцы

Накрываем огурцы укропом

Добавляем еще чеснок

Наливаем в пустую кастрюлю воду

Ставим эту кастрюлю на плиту

Когда закипит вода – добавляем черный перец горошек, соль, душистый перец

Кипятим маринад, пока соль полностью растворится

Заливаем огурцы кипящим маринадом

Маринад должен полностью накрыть огурцы

Чтобы огурцы не всплыли, кладем сверху тарелку, чтобы она опустила огурцы в маринад полностью.

Кастрюлю с огурчиками накрываем крышкой

Оставляем на полсуток постоять

Готовые огурцы хранятся в холодильнике

Малосольные огурцы с укропом готовы!

Укроп – это всегда пикантность вкуса!

3. Малосольные огурцы в пакете

Ингредиенты:

Один килограмм огурцов

Один пучок зелени

Три зубчика чеснока

Одна столовая ложка соли

Одна чайная ложка тмина.

Пошаговое приготовление малосольных огурцов в пакете:

Моем огурчики

Кладем в пакет измельченную зелень

При желании можно добавить листья вишни или смородины.

Обрезаем кончики огурцов

Выкладываем огурцы в пакет

Выжимаем чеснок

Добавляем соль

Разминаем в ступке тмин и тоже добавляем в пакет

Пакет нужно хрошо потрясти и положить в холодильник на всю ночь.

Утром можно пробовать!

4. Малосольные огурцы "пятиминутка"

Ингредиенты:

Четыре огурца

Один зубок чеснока

чеснока Ветка укропа

Соль (по вкусу)

Перец (по вкусу)

Одна столовая ложка растительного масла

Уксус (по вкусу).

Пошаговое приготовление огурцов "пятиминутка":

Нарезаем огурчики мелкими кусочками

Измельчаем укроп

Измельчаем чеснок

Добавить чеснок и укроп к огурцам

Добавляем специи

Все ингредиенты заправляем растительным маслом

Вымешиваем

Уксус добавляем по вкусу.

Быстро, полезно и вкусно!