Малосольные огурцы. Несколько вариантов быстрого приготовления
Самое важное – правильный выбор огурцов. Лучше всего огурцы с грядки, домашние, но не корнишоны. В любом случае выбирайте средние размеры, молодые и свежие. Если они немного полежали на солнце и привяли, то хрустящими не получатся. Вашему вниманию быстрый пошаговый рецепт хрустящих и ароматных малосольных огурчиков
1. Рецепт быстрых малосольных огурцов на зиму
Ингредиенты (рассчитано на 2 л банку):
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Огурцы – один килограмм
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Соль – две столовые ложки
- Пучок волшебных специй. К ним можно взять вишневые листья, соцветия укропа, хрен (корень и листья), листья смородины.
- Перец чили – 10 г
- Вода столовая газированная - 700 мл
- Чеснок – одна головка.
Пошаговое приготовление малосольных огурцов:
- Отбираем огурчики длиной до 10 см (с пузырьками, без желтых пятен)
- Промываем
- Выкладываем в миску
- Заливаем водой
- Оставляем на полчаса постоять
- Режем перец чили тоненькими кружочками
- Выкладываем на донышко банки все составляющие пучка специй
- Добавляем зубчики чеснока.
- Добавляем кружочки острого перца
- Выкладываем плотно сверху наши огурчики
- Насыпаем соль
- Заливаем огурцы газировкой комнатной температуры
- Оставляем все постоять при комнатной температуре до двух часов времени
- После этого ставим банку в холодильник
- Блюдо будет готово через 4-5 часов.
Этот рецепт быстрых малосольных огурцов на зиму привлекает простотой и быстротой приготовления. А еще нам не нужно будет возиться с рассолом. Вы получите малосольные огурцы на зиму. И этот способ значительно лучше, чем солить огурцы в пакете.
2. Огурцы с укропом малосольные
Ингредиенты:
- Один килограмм свежих огурцов
- Одна головка чеснока
- Один пучок укропа
- Несколько горошин черного перца
- Перец душистый (по вашему вкусу)
- Одна столовая ложка соли
- Один литр воды.
Пошаговое приготовление малосольных огурцов с укропом:
- Моем огурцы
- Обрезаем хвостики
- Подготовленные огурцы выкладываем на дно кастрюли
- Сверху выкладываем целые веточки укропа
- Далее выкладываем мелко нарезанный чеснок
- Сверху выкладываем оставшиеся огурцы
- Накрываем огурцы укропом
- Добавляем еще чеснок
- Наливаем в пустую кастрюлю воду
- Ставим эту кастрюлю на плиту
- Когда закипит вода – добавляем черный перец горошек, соль, душистый перец
- Кипятим маринад, пока соль полностью растворится
- Заливаем огурцы кипящим маринадом
- Маринад должен полностью накрыть огурцы
- Чтобы огурцы не всплыли, кладем сверху тарелку, чтобы она опустила огурцы в маринад полностью.
- Кастрюлю с огурчиками накрываем крышкой
- Оставляем на полсуток постоять
- Готовые огурцы хранятся в холодильнике
- Малосольные огурцы с укропом готовы!
Укроп – это всегда пикантность вкуса!
3. Малосольные огурцы в пакете
Ингредиенты:
- Один килограмм огурцов
- Один пучок зелени
- Три зубчика чеснока
- Одна столовая ложка соли
- Одна чайная ложка тмина.
Пошаговое приготовление малосольных огурцов в пакете:
- Моем огурчики
- Кладем в пакет измельченную зелень
- При желании можно добавить листья вишни или смородины.
- Обрезаем кончики огурцов
- Выкладываем огурцы в пакет
- Выжимаем чеснок
- Добавляем соль
- Разминаем в ступке тмин и тоже добавляем в пакет
- Пакет нужно хрошо потрясти и положить в холодильник на всю ночь.
Утром можно пробовать!
4. Малосольные огурцы "пятиминутка"
Ингредиенты:
- Четыре огурца
- Один зубок чеснока
- Ветка укропа
- Соль (по вкусу)
- Перец (по вкусу)
- Одна столовая ложка растительного масла
- Уксус (по вкусу).
Пошаговое приготовление огурцов "пятиминутка":
- Нарезаем огурчики мелкими кусочками
- Измельчаем укроп
- Измельчаем чеснок
- Добавить чеснок и укроп к огурцам
- Добавляем специи
- Все ингредиенты заправляем растительным маслом
- Вымешиваем
- Уксус добавляем по вкусу.
Быстро, полезно и вкусно!
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