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Малосольные огурцы. Несколько вариантов быстрого приготовления

2 августа, 2023 среда
17:50

Самое важное – правильный выбор огурцов. Лучше всего огурцы с грядки, домашние, но не корнишоны. В любом случае выбирайте средние размеры, молодые и свежие. Если они немного полежали на солнце и привяли, то хрустящими не получатся. Вашему вниманию быстрый пошаговый рецепт хрустящих и ароматных малосольных огурчиков

1. Рецепт быстрых малосольных огурцов на зиму

Ингредиенты (рассчитано на 2 л банку):

  • Огурцы – один килограмм

  • Соль – две столовые ложки

  • Пучок волшебных специй. К ним можно взять вишневые листья, соцветия укропа, хрен (корень и листья), листья смородины.
  • Перец чили – 10 г
  • Вода столовая газированная - 700 мл
  • Чеснок – одна головка.

малосольні огірки

Пошаговое приготовление малосольных огурцов:

  • Отбираем огурчики длиной до 10 см (с пузырьками, без желтых пятен)
  • Промываем
  • Выкладываем в миску
  • Заливаем водой
  • Оставляем на полчаса постоять
  • Режем перец чили тоненькими кружочками
  • Выкладываем на донышко банки все составляющие пучка специй
  • Добавляем зубчики чеснока.
  • Добавляем кружочки острого перца
  • Выкладываем плотно сверху наши огурчики
  • Насыпаем соль
  • Заливаем огурцы газировкой комнатной температуры
  • Оставляем все постоять при комнатной температуре до двух часов времени
  • После этого ставим банку в холодильник
  • Блюдо будет готово через 4-5 часов.

Этот рецепт быстрых малосольных огурцов на зиму привлекает простотой и быстротой приготовления. А еще нам не нужно будет возиться с рассолом. Вы получите малосольные огурцы на зиму. И этот способ значительно лучше, чем солить огурцы в пакете.

2. Огурцы с укропом малосольные

Ингредиенты:

  • Один килограмм свежих огурцов
  • Одна головка чеснока
  • Один пучок укропа
  • Несколько горошин черного перца
  • Перец душистый (по вашему вкусу)
  • Одна столовая ложка соли
  • Один литр воды.

Пошаговое приготовление малосольных огурцов с укропом:

  • Моем огурцы
  • Обрезаем хвостики
  • Подготовленные огурцы выкладываем на дно кастрюли
  • Сверху выкладываем целые веточки укропа
  • Далее выкладываем мелко нарезанный чеснок
  • Сверху выкладываем оставшиеся огурцы
  • Накрываем огурцы укропом
  • Добавляем еще чеснок
  • Наливаем в пустую кастрюлю воду
  • Ставим эту кастрюлю на плиту
  • Когда закипит вода – добавляем черный перец горошек, соль, душистый перец
  • Кипятим маринад, пока соль полностью растворится
  • Заливаем огурцы кипящим маринадом
  • Маринад должен полностью накрыть огурцы
  • Чтобы огурцы не всплыли, кладем сверху тарелку, чтобы она опустила огурцы в маринад полностью.
  • Кастрюлю с огурчиками накрываем крышкой
  • Оставляем на полсуток постоять
  • Готовые огурцы хранятся в холодильнике
  • Малосольные огурцы с укропом готовы!

Укроп – это всегда пикантность вкуса!

3. Малосольные огурцы в пакете

Ингредиенты:

  • Один килограмм огурцов
  • Один пучок зелени
  • Три зубчика чеснока
  • Одна столовая ложка соли
  • Одна чайная ложка тмина.

Пошаговое приготовление малосольных огурцов в пакете:

  • Моем огурчики
  • Кладем в пакет измельченную зелень
  • При желании можно добавить листья вишни или смородины.
  • Обрезаем кончики огурцов
  • Выкладываем огурцы в пакет
  • Выжимаем чеснок
  • Добавляем соль
  • Разминаем в ступке тмин и тоже добавляем в пакет
  • Пакет нужно хрошо потрясти и положить в холодильник на всю ночь.

Утром можно пробовать!

4. Малосольные огурцы "пятиминутка"

Ингредиенты:

  • Четыре огурца
  • Один зубок чеснока
  • Ветка укропа
  • Соль (по вкусу)
  • Перец (по вкусу)
  • Одна столовая ложка растительного масла
  • Уксус (по вкусу).

Пошаговое приготовление огурцов "пятиминутка":

  • Нарезаем огурчики мелкими кусочками
  • Измельчаем укроп
  • Измельчаем чеснок
  • Добавить чеснок и укроп к огурцам
  • Добавляем специи
  • Все ингредиенты заправляем растительным маслом
  • Вымешиваем
  • Уксус добавляем по вкусу.

Быстро, полезно и вкусно!

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