Малооблачно, сухо и умеренно тепло. Прогноз погоды на 4 сентября от синоптика Натальи Диденко
В воскресенье, 4 сентября, в Киеве ожидается холодная ночь, около +8 градусов, однако днем погода будет малооблачной, сухой и умеренной, до +20 градусов
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко на своем телеграм-канале.
В воскресенье самым холодным окажется Восток Украины, температура воздуха в Харьковской, Луганской, Донецкой областях будет составлять +16...19 градусов.
Однако завтра, 4 сентября, в западной части Украины температура поднимется до +17...22, в Закарпатье до +24 градусов.
В северных областях и в Центре ожидается 4 сентября +18...24 градуса, на Днепропетровщине +18+20 градусов. В Запорожье прогнозируется сильный ветер и температура +20...25 градусов.
В ближайшую ночь и завтра утром пройдут дожди в восточных областях, в Днепре с районами, на Полтавщине, и на Черкасчине и на Запорожье.
А днем в воскресенье антициклон выгонит осадки и повсюду в Украине ожидается сухая солнечная погода. На Востоке и Юго-востоке ветер будет разгоняться до 15-20 метров в секунду.
Также Наталья Диденко сообщила, что первые серьезные дожди вероятны в следующее воскресенье, 11 сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное