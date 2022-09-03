Малооблачно, сухо и умеренно тепло. Прогноз погоды на 4 сентября от синоптика Натальи Диденко

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко на своем телеграм-канале.

В воскресенье самым холодным окажется Восток Украины, температура воздуха в Харьковской, Луганской, Донецкой областях будет составлять +16...19 градусов.

Однако завтра, 4 сентября, в западной части Украины температура поднимется до +17...22, в Закарпатье до +24 градусов.

В северных областях и в Центре ожидается 4 сентября +18...24 градуса, на Днепропетровщине +18+20 градусов. В Запорожье прогнозируется сильный ветер и температура +20...25 градусов.

В ближайшую ночь и завтра утром пройдут дожди в восточных областях, в Днепре с районами, на Полтавщине, и на Черкасчине и на Запорожье.

А днем в воскресенье антициклон выгонит осадки и повсюду в Украине ожидается сухая солнечная погода. На Востоке и Юго-востоке ветер будет разгоняться до 15-20 метров в секунду.

Также Наталья Диденко сообщила, что первые серьезные дожди вероятны в следующее воскресенье, 11 сентября.

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