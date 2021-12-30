Мало времени и много работы - один из лучших украинских тренеров прокомментировал возвращение в "Черноморец"

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Григорчука, он стремится сохранить "Черноморец" в УПЛ, хотя понимает, что ему понадобится много работы.



"Для меня это очень положительное и хорошее событие, ведь "Черноморец" – родная для меня команда. К тому же я живу в Одессе, мне здесь нравится. Цели озвучим 9 января на пресс-конференции. Но уже сейчас могу сказать, что мы будем идти шаг за шагом, сейчас стоит важная задача – сохранение команды в УПЛ, это самое главное, на это будут направлены все наши действия, всегда хочется усиливать команду, делать селекционные шаги, 9 января мы уже едем на сборы, понимаем, что у нас мало времени. и много работы", – сказал Роман Григорчук.

56-летний тренер уже возглавлял "Черноморец" в 2010-2014 годах. Под его руководством одесситы выходили в финал Кубка Украины и 1/16 финала Лиги Европы.

Также Григорчук тренировал запорожский "Металлург", латвийские "Динабург", "Вентспилс", азербайджанскую "Габалу", казахстанскую "Астану" и белорусский "Шахтер" из Солигорска. Выигрывал чемпионат Латвии, Казахстана и Беларуси.

В должности главного тренера "Черноморца" Роман Григорчук заменил Юрия Мороза, под руководством которого одесситы ушли на зимний перерыв в чемпионате Украины на 13 месте.