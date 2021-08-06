"Мало понятных возможностей и правил": Зеленская заявила, что ввести в Украине институт первой леди "было бы логично"
Если есть запрос общества на деятельность первой леди, логично, чтобы существовал официальный формат
Об этом в интервью изданию "Фокус" сказала жена президента Елена Зеленская.
"Во время личных встреч с женами президентов других стран мы это обсуждали. У многих из нас та же реальность: есть деятельность, но мало понятных возможностей и правил, которыми мы можем пользоваться. Если у общества есть запрос на деятельность первой леди, было бы логично, если бы существовал официальный формат, как эту деятельность осуществлять. Например, есть Хартия жены президента во Французской Республике, которая создана для Брижит Макрон. Есть отдельный офис жены президента в Белом доме ", - отметила Елена Зеленская.
Она добавила, что в Украине было бы достаточно отделить несколько работников Офиса Президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди.
"Сейчас мне периодически помогают. Но эти люди остаются сотрудниками Офиса Президента, я не могу рассчитывать на все их время", - сказала Зеленская.
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