"Мало места в Бундестаге – пусть берут себе домой": Данилов об идее депутата из Германии отправлять мигрантов в Украину
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата Нильса Шмида отправлять в Украину мигрантов из Беларуси предложением однопартийцам Шмида пригласить этих людей в свои дома
Об этом Данилов сказал на брифинге по итогам заседания СНБО 10 ноября, передает Эспрессо.TV.
"Мы на СНБО рассматривали это заявление господина Нильса Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов – ред.), если мало места у них в Бундестаге, у их кабинетах, пусть берут себе домой”, - сказал Данилов.
Секретарь СНБО также выразил недоумение, что немецкий депутат рассказывает, что делать украинцам.
"С какого испуга мы их (мигрантов – ред.) должны брать к себе, если немцы должны ими заботиться", - добавил Данилов.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
- Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.
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