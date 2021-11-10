"Мало места в Бундестаге – пусть берут себе домой": Данилов об идее депутата из Германии отправлять мигрантов в Украину

Об этом Данилов сказал на брифинге по итогам заседания СНБО 10 ноября, передает Эспрессо.TV.

"Мы на СНБО рассматривали это заявление господина Нильса Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов – ред.), если мало места у них в Бундестаге, у их кабинетах, пусть берут себе домой”, - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также выразил недоумение, что немецкий депутат рассказывает, что делать украинцам.

"С какого испуга мы их (мигрантов – ред.) должны брать к себе, если немцы должны ими заботиться", - добавил Данилов.