Малиновский забил супергол в ворота "Наполи" в чемпионате Италии.
Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол в матче 16-го тура чемпионата Италии против "Наполи"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Малиновский открыл счет в Неаполе на 7-й минуте невероятным ударом слета из пределов штрафной в девятку. Для украинца этот гол стал четвёртым в Серии А в нынешнем сезоне. Также на счету хавбека одна результативная передача.
"Наполи" ответил в конце первого тайма голом Петра Зелинского. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.
- Напомним, 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.
- Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко назвал причиной разгромного поражения от "Милана" в чемпионате Италии высший класс соперника.
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