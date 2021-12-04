Малиновский забил супергол в ворота "Наполи" в чемпионате Италии.

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Малиновский открыл счет в Неаполе на 7-й минуте невероятным ударом слета из пределов штрафной в девятку. Для украинца этот гол стал четвёртым в Серии А в нынешнем сезоне. Также на счету хавбека одна результативная передача.

"Наполи" ответил в конце первого тайма голом Петра Зелинского. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Напомним, 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко назвал причиной разгромного поражения от "Милана" в чемпионате Италии высший класс соперника.

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