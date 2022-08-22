Малиновский забил гол и стал лучшим игроком матча против "Милана"
Украинский футболист Руслан Малиновский забил гол и был признан лучшим игроком "Аталанты" в матче чемпионата Италии против "Милана"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и открыл счет на 29-й минуте. В общей сложности он отыграл 72 минуты и был заменен.
WhoScored поставил украинцу за игру отметку 7,5, которая оказалась самой высокой среди всех футболистов команды из Бергамо.
В итоге "Аталанта" и "Милан" свели матч к ничьей 1:1. После 2 туров чемпионата Италии у обоих клубов по 4 очка, бергамцы идут в турнирной таблице четвертыми, а миланцы – третьими.
29-летний Руслан Малиновский в новом сезоне участвовал в двух матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Чемпионат Италии
2-й тур
21 августа
"Аталанта" - "Милан" 1:1
Голы : Малиновский, 29 - Беннасер, 68
- 13 августа в 1-м туре чемпионата Италии голевой пас Руслана Малиновского помог "Аталанте" победить "Сампдорию".
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