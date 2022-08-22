Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и открыл счет на 29-й минуте. В общей сложности он отыграл 72 минуты и был заменен.

WhoScored поставил украинцу за игру отметку 7,5, которая оказалась самой высокой среди всех футболистов команды из Бергамо.

В итоге "Аталанта" и "Милан" свели матч к ничьей 1:1. После 2 туров чемпионата Италии у обоих клубов по 4 очка, бергамцы идут в турнирной таблице четвертыми, а миланцы – третьими.

29-летний Руслан Малиновский в новом сезоне участвовал в двух матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Чемпионат Италии

2-й тур

21 августа

"Аталанта" - "Милан" 1:1

Голы : Малиновский, 29 - Беннасер, 68

13 августа в 1-м туре чемпионата Италии голевой пас Руслана Малиновского помог "Аталанте" победить "Сампдорию".

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