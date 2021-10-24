Малиновский забил чудо-гол за "Аталанту" в чемпионате Италии
Гол украинского футболиста Руслана Малиновского помог "Аталанте" сыграть вничью с "Удинезе" в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и на 56-й минуте вывел команду из Бергамо вперед эффектным ударом из-за пределов штрафной.
Украинца заменили на 86-й минуте, а "Аталанте" не удалось удержать победу. В компенсированное арбитром время "Удинезе" от поражения спас Бето.
"Аталанта" сыграла с "Удинезе" вничью 1:1, набрала 15 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. "Удинезе" имеет 10 пунктов и идет 13-м.
Чемпионат Италии
9-й тур
24 октября
"Аталанта" - "Удинезе" 1:1
Голы: Малиновский, 56 - Бето, 90 + 4
- 22 октября стало известно, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызовет полузащитника Руслана Малиновского на решающий матч квалификации чемпионата мира - 2022 против Боснии и Герцеговины.
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