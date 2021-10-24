Малиновский забил чудо-гол за "Аталанту" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и на 56-й минуте вывел команду из Бергамо вперед эффектным ударом из-за пределов штрафной.

Украинца заменили на 86-й минуте, а "Аталанте" не удалось удержать победу. В компенсированное арбитром время "Удинезе" от поражения спас Бето.

"Аталанта" сыграла с "Удинезе" вничью 1:1, набрала 15 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. "Удинезе" имеет 10 пунктов и идет 13-м.

Чемпионат Италии

9-й тур

24 октября

"Аталанта" - "Удинезе" 1:1

Голы: Малиновский, 56 - Бето, 90 + 4