Малиновский выступил с заявлением относительно конфликта с главным тренером сборной Украины

Свою позицию полузащитник итальянской "Аталанты" обнародовал в Instagram.

Таким образом, Малиновский отреагировал на обвинения Петракова в том, что он покинул расположение сборной Украины перед товарищеским матчем против Чехии (1: 1) из-за обиды, что тренер не поставил его в стартовый состав в матчах квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана (2: 2) и Франции (1: 1).

"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины, и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю ", - заверил Малиновский.

Он отметил, что из уважения к болельщикам и партнерам по команде не давал никаких комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды.

"Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды. У меня не может быть образ на тренера за его выбор состава или тактики. В ходе последнего собрания в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной ", - возмутился Малиновский.

В то же время он признал, что расстроился из-за этого решения.

"Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит. Но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос оскорблен я ответил:" Нет, вы главный, вы решаете ". я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неудобную ситуацию. я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных ", - отметил Малиновский.

Также он опроверг заявление Петракова, что устроил демарш с отъездом перед игрой с Чехией.

"По поводу моего отъезда. После информации, большая группа игроков возвращается к своим клубов, я спросил - могу ли я уехать. На что получил ответ:" Хочешь - езжай ". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера , что он мне позволил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды ", - написал Малиновский.

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