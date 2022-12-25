Малиновский вступил в переговоры с "Вест Хэмом", - СМИ
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в английский "Вест Хэм"
Об этом сообщает CaughtOffside .
Главный тренер "Вест Гема" Дэвид Мойес уже обсудил с Русланом Малиновским возможный трансфер.
"Дэвид Мойес непосредственно контактировал с игроком. Поэтому "Вест Хэм" принимает участие в гонке. А "Тоттенхэм", как я понимаю, все еще на стадии рассмотрения", - сказал журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
Контракт Малиновского с "Аталантой" действует до конца сезона. Transfermarkt оценивает 29-летнего украинца в 18 млн. евро.
В этом сезоне Руслан Малиновский сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
- В августе украинский полузащитник Руслан Малиновский отклонил предложение французского "Марселя".
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