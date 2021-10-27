Малиновский сыграл 100-й матч за "Аталанту"
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сыграл 100-й матч за итальянский клуб
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 10-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" на выезде победила "Сампдорию" (3:1). В стартовом составе бергамцев вышел украинец Руслан Малиновский.
Эта встреча стала для нашего хавбека юбилейной. Он сыграл 100-й матч за итальянский клуб. 80 поединков он провел в Серии А, также на его счету 16 встреч в Лиге чемпионов и 4 в Кубке Италии.
За 100 матчей Руслан Малиновский забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Малиновский перешел в "Аталанту" в 2019 году. Итальянцы заплатили за украинца 13,5 млн. евро.
- 24 октября гол Малиновского помог "Аталанте" сыграть вничью с "Удинезе" в чемпионате Италии.
- 27 октября журналист L'Eco di Bergamo Пьетро Серина подверг критике полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука и посоветовал ему вернуться в Россию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное