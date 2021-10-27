Малиновский сыграл 100-й матч за "Аталанту"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В 10-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" на выезде победила "Сампдорию" (3:1). В стартовом составе бергамцев вышел украинец Руслан Малиновский.



Эта встреча стала для нашего хавбека юбилейной. Он сыграл 100-й матч за итальянский клуб. 80 поединков он провел в Серии А, также на его счету 16 встреч в Лиге чемпионов и 4 в Кубке Италии.



За 100 матчей Руслан Малиновский забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.



Малиновский перешел в "Аталанту" в 2019 году. Итальянцы заплатили за украинца 13,5 млн. евро.

24 октября гол Малиновского помог "Аталанте" сыграть вничью с "Удинезе" в чемпионате Италии.

27 октября журналист L'Eco di Bergamo Пьетро Серина подверг критике полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука и посоветовал ему вернуться в Россию.