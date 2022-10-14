Об этом Руслан Малиновский сказал в интервью youtube-каналу "Киевский торт".

"Почему у Петракова не складывается с прессой? Надо ему вопрос задавать, а не мне. Он всегда хочет выигрывать, но когда нет результата, он, может, злится очень и не до прессы ему в это время. Но это такой момент, тоже нужно учиться вести себя с прессой, потому что ты должен дать информацию после игры", - сказал Руслан Малиновский.

65-летнего Александра Петракова назначили и.о. главного тренера сборной Украины в августе 2021 года и утвердили в полноправном статусе в ноябре прошлого года.

Под его руководством сборная Украины вышла из группы по отбору чемпионата мира, но не смогла преодолеть раунд плей-офф ЧМ, где в июне 2022 года победила Шотландию (3:1), но проиграла Уэльсу (0:1).

26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.

Вечером 27 сентября сборная Украины по футболу сыграла вничью против Шотландии в 6-м туре Лиги наций.

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