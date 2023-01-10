Об этом Малиновский написал в Instagram.

"Пришло время покинуть "Аталанту". Мне трудно передать словами благодарность и гордость, которую я чувствую, когда думаю о трех с половиной годах, которые я провел здесь. Спасибо клубу, моим одноклубникам, тренерам. А особенно фанатам. От всего сердца благодарю всех, кто все это время стоял рядом и был со мной в этом путешествии. Я не говорю прощай, я просто говорю останемся друзьями. Навсегда", - написал Малиновский.

Позже он обратился к болельщикам своего нового клуба – "Марселя".

"Я с честью буду носить футболку "Марселя". Страсть, уважение, решимость побеждать. Обещаю всегда играть с душой. Встретимся на стадионе", - анонсировал Малиновский.

29-летний украинец выступал за "Аталанту" с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду из Бергамо 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Также Малиновский играл за "Шахтер", "Зарю", "Севастополь" и бельгийский "Генк". Сыграл 51 матч и забил 7 голов за сборную Украины.

9 января Руслан Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель".

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