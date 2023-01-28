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Малиновский помог "Марселю" сыграть вничью с "Монако"

28 января, 2023 суббота
23:56
Спорт

В 20-м туре чемпионата Франции по футболу "Марсель" сыграл вничью против "Монако"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 1:1. В первом тайме автогол Верету вывел "Монако" вперед, а во второй половине встречи за "Марсель" забил Алексис Санчез.

Украинец Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" 86 минут.

В турнирной таблице "Марсель" с 43 очками – третий. "Монако" – четвертый – 38 баллов.

Лига 1

20-й тур

28 января

"Марсель" - "Монако" 1:1

Голы: Санчез, 47 - Верету, 17 (авт.)

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Франция
Монако
Руслан Малиновский
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