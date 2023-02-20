Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский начал игру 24 тура чемпионата Франции против "Тулузы" в запасе и вышел на замену сразу после перерыва при счете 0:1.

В итоге "Марсель" победил со счетом 3:2, набрал 52 очка и остался на второй позиции и расстоянии в 5 очков от лидера – ПСЖ.

Руслан Малиновский в общей сложности сыграл за "Марсель" 9 матчей и забил 2 гола.

Чемпионат Франции

24-й тур

19 февраля

"Тулуза" – ПСЖ 2:3

Голы: Даллинга, 3, Онайву, 87 - Мбема, 52, Ундер, 59, Таваршеш, 78