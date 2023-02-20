Малиновский помог "Марселю" победить в чемпионате Франции
Украинский футболист Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" в победном матче чемпионата Франции против "Тулузы"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский начал игру 24 тура чемпионата Франции против "Тулузы" в запасе и вышел на замену сразу после перерыва при счете 0:1.
В итоге "Марсель" победил со счетом 3:2, набрал 52 очка и остался на второй позиции и расстоянии в 5 очков от лидера – ПСЖ.
Руслан Малиновский в общей сложности сыграл за "Марсель" 9 матчей и забил 2 гола.
Чемпионат Франции
24-й тур
19 февраля
"Тулуза" – ПСЖ 2:3
Голы: Даллинга, 3, Онайву, 87 - Мбема, 52, Ундер, 59, Таваршеш, 78
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8 февраля гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции.
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