Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский впервые вышел в стартовом составе нового клуба и отыграл весь матч. Победу "Марселю" над "Ренном" на 59-й минуте принес Маттео Гендузи.

В общей сложности украинский хавбек провел за французов 3 матча.

"Ренн" является соперником "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между клубами пройдут 16 и 23 февраля.

Кубок Франции

1/16 финала

Двадцать первое января

"Марсель" - "Ренн" 1:0

Гол : Гундузи, 59

9 января Руслан Малиновский перешел из итальянской "Аталанты" в "Марсель".

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