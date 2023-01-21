Малиновский помог "Марселю" победить соперника "Шахтера" в Лиге Европы
Украинский футболист Руслан Малиновский сыграл за "Марсель" в победном матче 1/16 финала Кубка Франции против "Ренна"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский впервые вышел в стартовом составе нового клуба и отыграл весь матч. Победу "Марселю" над "Ренном" на 59-й минуте принес Маттео Гендузи.
В общей сложности украинский хавбек провел за французов 3 матча.
"Ренн" является соперником "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между клубами пройдут 16 и 23 февраля.
Кубок Франции
1/16 финала
Двадцать первое января
"Марсель" - "Ренн" 1:0
Гол : Гундузи, 59
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9 января Руслан Малиновский перешел из итальянской "Аталанты" в "Марсель".
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