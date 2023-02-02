Малиновский помог "Марселю" победить "Нант" и выйти на второе место Лиги 1
В 21-м туре чемпионата Франции по футболу "Марсель" Руслана Малиновского одержал победу над "Нантом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Марселя" со счетом 2:0. Автоголом отличился защитник "Нанта" Жоау Виктор, еще один гол на последних секундах забил Аззедин Унахи.
Украинец Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и сыграл 57 минут. В первом тайме полузащитник получил желтую карточку.
"Марсель" в турнирной таблице поднялся на вторую позицию. Они отстают от ПСЖ на 5 баллов.
Лига 1
21-й тур
1 февраля
"Нант" - "Марсель" 0:2
Голы: Ж. Виктор, 57 (авт.), Унахи, 90+2
- 28 января в 20-м туре чемпионата Франции по футболу "Марсель" сыграл вничью против "Монако".
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