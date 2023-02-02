Малиновский помог "Марселю" победить "Нант" и выйти на второе место Лиги 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Марселя" со счетом 2:0. Автоголом отличился защитник "Нанта" Жоау Виктор, еще один гол на последних секундах забил Аззедин Унахи.

Украинец Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и сыграл 57 минут. В первом тайме полузащитник получил желтую карточку.

"Марсель" в турнирной таблице поднялся на вторую позицию. Они отстают от ПСЖ на 5 баллов.

Лига 1

21-й тур

1 февраля

"Нант" - "Марсель" 0:2

Голы: Ж. Виктор, 57 (авт.), Унахи, 90+2

28 января в 20-м туре чемпионата Франции по футболу "Марсель" сыграл вничью против "Монако".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb